Calciomercato Inter, Eriksen verso il PSG: proposto il super scambio

Calciomercato Inter, Eriksen verso l’addio a fine anno. Si prospetta un clamoroso scambio tra top player

L’Inter si prepara a festeggiare il 19esimo scudetto della sua storia, a distanza di 11 anni dal Triplate con José Mourinho in panchina. Antonio Conte e i suoi uomini stanno disputando una super stagione, che ha preso la svolta definitiva soprattutto nella seconda parte di campionato. 11 vittorie di fila per la corazzata nerazzurra, a debita distanza dal Milan secondo.

La dirigenza, intanto, sta valutando a possibili mosse per la prossima sessione di calciomercato. L’obiettivo è quello di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico leccese con innesti di qualità e a prezzo low cost. Intanto, pare che Eriksen veda all’orizzonte un clamoroso trasferimento al PSG. In cambio, Leonardo sarebbe pronto ad offrire un giocatore che farebbe comodo ai nerazzurri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, infortunio Ronaldo: pesante tegola per Pirlo

Calciomercato Inter, è Verratti il sostituto di Eriksen

Eriksen direzione PSG, con Marco Verratti pronto a tornare in Italia dopo la lunga esperienza in Francia. È questa la bomba di mercato lanciata da Graziano Campi a ‘Top Calcio 24’. “Il danese potrebbe raggiungere Pochettino a Parigi. In cambio, Marotta tenterebbe lo scambio con Marco Verratti, giocatore graditissimo” le sue parole.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scelto il nuovo bomber: affare da 50 milioni

Un interessante intreccio di mercato, per un Inter che punta a rinforzarsi ancora per far meglio anche in Champions League. Il via vai Parigi-Italia però non finirebbe qui. Si parla anche di un possibile scambio tra Juventus e PSG con Arthur e Icardi coinvolti. Anzi, questo affare sarebbe proprio il via libera per il ritorno di Verratti in Serie A.