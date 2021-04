WhatsApp, altra batosta con l’ultimo aggiornamento: tutte le novità

Spunta un’altra batosta su WhatsApp, con l’ultimo aggiornamento che presenterà non poche novità per gli utenti. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.

WhatsApp continua a perdere utenza e le ultime novità lanciate dall’aggiornamento di Telegram rischiano di produrre un nuovo calo di utenti sull’applicazione. Infatti l’applicazione di Pavel Durov sta sperimentando nuove funzioni per raggiungere quota 2 miliardi di account, in modo da raggiungere l’app di Menlo Park. L’aggiornamento di Telegram arriva in un momento strategico, ossia ad un mese dai nuovi termini di servizio di WhatsApp che hanno provocato non pochi malumori.

L’applicazione dello sviluppatore russo, infatti, è pronta a lanciare tantissime novità, come: programmazione oraria delle chat vocali. A breve quindi si potrà impostare un orario preciso per far partire una chat vocale. Questo è solamente l’ultimo tool dell’applicazione, pronta al sorpasso definitivo ed a diventare il nuovo re della messaggistica istantanea. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo a WhatsApp in questo periodo.

WhatsApp, l’aggiornamento di Telegram lancia un importante novità: colpo basso per l’applicazione

E’ un 2021 di certo difficile per tutta WhatsApp, infatti, l’applicazione sta subendo non pochi colpi bassi. Sono diversi i problemi che affliggono l’applicazione, dai vari bug che spesso ne impediscono l’utilizzo alle diffusissime truffe per ‘phishing‘. In queste ore da Menlo Park si studiano nuove soluzioni per mantenere il primato. Ma le funzioni dovranno essere lanciate il prima possibile, altrimenti a breve potrebbe arrivare l’aggancio di Telegram.

Al momento, però, da Cupertino spunta solamente il nuovo pacchetto di stickers denominato “Vaccines for All“. Infatti il nuovo set di adesivi cercherà di sensibilizzare sulla campagna vaccinale, ma soprattutto omaggerà chi ha lottato in primo piano contro la pandemia da Covid-19. Di certo i nuovi stickers sono super apprezzati, ma gli utenti più smanettoni richiedono un aggiornamento sostanzioso per evitare un’altra migrazione di utenti verso le applicazioni rivali.