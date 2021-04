Vaccino Covid, Palombelli: “Siamo tutte cavie in una clinica”

Barbara Palombelli ha espresso la sua opinione in merito al vaccino Covid che ha destato perplessità e scalpore

La giornalista Barbara Palombelli è stata chiamata a dir la sua in merito all’attuale situazione pandemica tramite RTL 102.5 ospite da Massimo Filetti e Luigi Santarelli. Dapprima la Palombelli ammonisce l’entusiasmo dell’estate scorsa: “Innanzitutto, ciò che non ha funzionato sono stati i mesi di giugno-luglio. Ci dicevano di star attenti ad una seconda ondata, di preparare gli ospedali e poi sono stati ridicolizzati”, ha spiegato.

La Palombelli crede fortemente che qualcuno debba pagare per tutte le incongruenze verificatesi in quei mesi: “Era chiarissimo che non era finita, perché tutto il mondo continuava ad infettarsi, quindi il virus sarebbe tornato anche da noi e nessuno lo voleva ammettere”.

Vaccino Covid: il pensiero di Barbara Palombelli

Una discussione particolarmente importante è avvenuta sull’argomento vaccini: “Siamo andati in Europa e non abbiamo chiesto dei vaccini extra come ha fatto la Germania. La signora Sandra Gallina, che ha testimoniato giorni fa in Parlamento, ha detto chiaramente che l’Italia non ne ha chiesti. Quei contratti non sono trasparenti”. Ricollegandosi a ciò, la giornalista vuole vederci chiaro ed afferma: “In questa situazione, noi siamo delle cavie, siamo un’immensa clinica e sul nostro corpo si sta sperimentando un vaccino che sarebbe stato pronto tra tre anni”.

Ciononostante, Barbara Palombelli ci tiene a sottolineare: “Credo nella scienza e nei vaccini”.