C’è una speciale copia di Super Mario Bros che, ancora sigillata, è stata venduta a mezzo milione di euro

Avete mai pensato che un videogioco potrebbe valere fino a mezzo milione di euro? Non è una cosa così impossibile, soprattutto se si pensa a quante articolazioni ha il mondo del collezionismo, che ovviamente si estende anche ai giochi rari e d’epoca.

Una copia rarissima di Super Mario Bros, risalente al 1986 e ancora sigillata, è stata venduta ad un asta alla cifra monstre di 660mila dollari. Si tratta ovviamente di un prezzo folle, che solo i più appassionati sarebbero stati disposti a mettere sul piatto. Presenti 13 collezionisti, che si sono dati battaglia fino all’ultimo centesimo per portarsi a casa questo cimelio per la console NES.

Super Mario Bros, prezzo record per una copia dell’86

660mila dollari per un videogioco. Non è una pazzia, se il titolo in questione è Super Mario Bros. Una copia rarissima ancora sigillata e risalente al 1986 è stata assegnata ad un appassionato negli Stati Uniti. Ad aver fatto schizzare il valore del cimelio alle stelle è stato il fatto che si tratta di una delle primissime versione del videogioco, uscito in poche copie e ad oggi praticamente introvabile. Secondo quanto riferito dalla casa d’aste di Dallas, ce ne sarebbero solamente altre 11 in tutto il mondo.

Si tratta comunque di una cifra da record. Basti pensare che, pochi anni fa, l’unico prototipo della console Nintendo Playstation è stato venduto alla metà del prezzo: 360mila dollari. Lo scorso anno, un esemplare identico di Super Mario Bros ma del 1987 è stato invece battuto all’asta per 114mila dollari.