Morta Helen McCrory, attrice di Harry Potter e Peaky Blinders

L’attrice Helen McCrory si è spenta all’età di 52 anni. A dare l’annuncio della morte è stato il marito Damien Lewis: “Ho il cuore spezzato nell’annunciare che, dopo un’eroica battaglia contro il cancro, Helen McCrory è morta circondata da un’ondata d’amore da parte di amici e familiari. È morta come ha vissuto: senza paura. Dio sa quanto l’abbiamo amata e sa quanto siamo fortunati ad averla avuta nelle nostre vite. Ha brillato in modo luminoso”. La donna era nota per i ruoli di Narcissa Malfoy in Harry Potter e di Polly Gray in Peaky Blinders.

