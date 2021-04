Milly Carlucci non ci sta e alza la voce: “È un fatto gravissimo” – FOTO

Milly Carlucci alza la voce dopo l’ultimo scivolone dei social del suo programma di punta, ‘Ballando con le stelle’. Andiamo a vedere le sue parole.

Una Milly Carlucci arrabbiata come non avevamo mai visto, è quello che è apparso sui suoi profili social durante la giornata di ieri. Infatti l’account ufficiale di ‘Ballando con le Stelle‘ ha repostato un commento volgarissimo, decisione che non è proprio andato giù alla conduttrice, che ha protestato su Twitter. Con molte probabilità, però, l’errore non è stato nemmeno volontario, ma è solamente frutto di chi gestisce i canali social del programma di casa Rai. Inoltre, al momento, fonti interne non escludono nemmeno la pista che porterebbe ad un presunto hackeraggio.

Oramai però lo scivolone ha comunque portato grande sdegno negli occhi della Carlucci, che sui social ha voluto dire la sua, senza usare mezzi termini. Come prevedibile, infatti, la gaffe è diventata virale in poco tempo. Il volgarissimo tweet, infatti, dopo il repost del programma Rai ha ricevuto migliaia di ‘mi piace‘ e retweet. Andiamo quindi a vedere la denuncia di Milly, pronta a seguire la vicenda da vicino.

Milly Carlucci pronta ad indagare: le risposte della conduttrice

E’ un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi. #BallandoConLeStelle — Milly Carlucci (@milly_carlucci) April 15, 2021

Come abbiamo anticipato, la risposta di Milly Carlucci al Retweet volgare non si è fatta attendere. Tramite i suoi account social, Milly ha cercato di mettere una pezza, con due suoi tweet. Infatti nel primo la Carlucci ha ricordato la vicenda, in cui le è stato segnalato il retweet volgare di ‘Ballando con le Stelle‘ ed ha poi aggiunto: “Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso“.

Ricordando quanto sia grave quanto accaduto, la Carlucci ha poi affermato con una risposta al suo stesso tweet: “E’ un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi“, aggiungendo poi l’hashtag #BallandoConLeStelle. Insomma lo scivolone della Rai non è di certo passato inosservato ed adesso la conduttrice è pronta a prendere provvedimenti in caso di responsabilità diretta da parte del social media manager del programma.