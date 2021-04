Lino Banfi si metterà a disposizione del pubblico due volte a settimana. Di cosa si tratta.

Lino Banfi oltre che ad essere l’attore più amato dal pubblico, grazie alla sua partecipazione a “Un medico in famiglia” è anche il nonno più famoso d’Italia. E ai tanti fan sparsi per il mondo farà sicuramente piacere rivederlo in TV nel pomeriggio di Rai 1. L’indiscrezione è stata lanciata da Davide Maggio che ha affermato che dal 19 aprile, Oggi è Un Altro Giorno ospiterà due volte alla settimana (ogni lunedì e venerdì) l’attore, nello spazio dal titolo “Lino nazionale”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Michelle Hunziker terrorizzata: “Mi stanno minacciando di morte”

Lino Banfi, l’indiscrezione è esaltante: lo farà due volte a settimana

Che ruolo avrà Lino Banfi? Ebbene, nonno Libero risponderà alle richieste che i telespettatori di Serena Bortone potranno inviare tramite SMS o nota vocale utilizzando WhatsApp. Domande, curiosità, dediche e desideri… Lino Banfi avrà per tutti una risposta “saggia”, un consiglio, un messaggio di sollievo e speranza in questo lungo periodo di pandemia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Uomini e Donne, grande spavento per l’ex corteggiatore: distrutta l’auto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Fabrizio Corona esce dal carcere: arriva l’annuncio ufficiale

Due volte a settimana, ogni lunedì e venerdì, alle ore 14 su Rai 1 a Oggi è Un altro Giorno Lino Banfi renderà ancor più familiare questo programma il cui trend positivo degli ascolti dimostra quanto sia seguito.