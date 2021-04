Jennifer Lopez, adesso è finita davvero: l’annuncio sconvolge tutti

Sembrerebbe essere finita per davvero tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez. Dopo 4 anni d’amore annunciano la loro rottura: fans sconvolti

Sembra essere veramente finita tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez. La coppia ha annunciato la rottura definitiva attraverso un comunicato affidato al magazine People: “Ci siamo resi conto di funzionare meglio come amici“.

Il periodo di crisi dovuto anche a un presunto tradimento di Alex, non è stato purtroppo superato nonostante la buona volontà di entrambi. Difatti, già nel marzo scorso la cantante ed il suo compagno avevano dichiarato di voler superare il difficile momento che stavano attraversando.

Ma nulla da fare, il grande amore che li ha visti uniti per tanto tempo sembrerebbe essere svanito nel nulla tanto da annullare il matrimonio già rimandato nei mesi scorsi causa Covid. Jennifer e Alex sarebbero dovuti convolare a nozze già l’estate scorsa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Tina Cipollari svela il motivo dell’assenza ad Uomini e Donne: è incredibile

Jennifer e Alex, separati nella vita ma uniti sul lavoro

Nel comunicato affidato al magazine People, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez hanno ufficializzato la loro rottura in amore. Ma i due hanno tenuto a precisare che sono rimasti in ottimi rapporti in quanto funzionano meglio come amici. Difatti l’ex coppia continuerà a lavorare insieme e a supportarsi a vicenda sul fronte professionale.

Nella nota diffusa dalla cantante e dall’ex giocatore di baseball si legge anche: “Oltre a chiedere rispetto per i figli di entrambi, ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato”.

LEGGI QUESTO ARTICOLO>>> Michelle Hunziker terrorizzata: “Mi stanno minacciando di morte”

Finisce così una delle storie più belle del mondo di Hollywood dopo quattro anni di amore e grande intesa. D’altronde, la rottura era ormai nell’aria da tempo. Il fatto che i due non avessero più riprogrammato il loro matrimonio nemmeno dopo che le restrizioni negli Stati Uniti si sono allentate, la diceva lunga.