Isola dei Famosi, clamoroso annuncio: “È da squalifica”

L’Isola Dei Famosi fin qui ci ha regalato tante gioie e dolori, tanti sono tornati a casa prima del previsto, ma qualcuno grida alla squalifica

Ieri sera la puntata registrata (SCOPRI QUI COME MAI NON ERA IN DIRETTA) dell’Isola Dei Famosi ha regalato tanti momenti clou in Honduras e qualche dolore di troppo. Infatti, in nomination sono finite Beatrice e Fariba, sono rientrate invece Miryea Stabile e Vera Gemma, ma sono usciti Elisa Isoardi e Brando Giorgi a seguito di infortuni.

L’uscita di Elisa Isoardi ha colto di sorpresa i tantissimi fan della trasmissione che la davano per vincitrice del programma, ma è stata costretta a seguito dell’infortunio all’occhio rimediato.

Isola Dei Famosi: “È da squalifica”. Il Tweet di un ex naufraga

La maleducazione di Andrsa Cerioli è da squalifica#isola — daniela martani (@danielamartani) April 15, 2021

Daniela Martani era in quest’edizione dell’Isola Dei Famosi, ma è uscita molto presto e si diletta a commentare la puntata tramite Twitter. Questo è quanto ha scritto su Andrea Cerioli ieri sera durante la puntata in cui è risultato leader. Sembrerebbe che l’atteggiamento, definito arrogante da qualcuno, abbia indisposto la Martani che l’ha condiviso con i suoi followers.

Ad ogni modo, lo spettacolo di ieri sera non è riuscito a convincere il pubblico italiano che ha preferito girare canale piuttosto che saperne di più sui naufraghi e quanto loro accaduto. Gli ascolti TV sono stati effettivamente deludenti, registrano il picco più basso di quest’edizione.