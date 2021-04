Ilary Blasi, questa non ci voleva: toccato il fondo

Brutto epilogo per Ilary Blasi che, questa volta, ha toccato il fondo: aspettative deluse e fan per niente soddisfatti di quanto accaduto

Brutto risveglio stamattina per Ilary Blasi ed il suo staff che non possono far altro che prendere atto dei dati arrivati: 2.942.000 telespettatori per un totale di share pari a 17,13%. Nonostante l’Isola Dei Famosi non stesse affatto convincendo, quello di ieri è il dato più basso dell’intera edizione. Basti pensare che, la scorsa puntata, seppure non abbia collezionato grandi numeri, ha raccolto quasi 500.000 spettatori in più.

Eppure, quella di ieri sera è stata una puntata ricca di colpi di scena e sorprese: Elisa Isoardi e Brando Giorgi hanno abbandonato il programma. Con Andrea Cerioli come leader, in nomination sono finite Fariba e Beatrice:

Ilary Blasi, toccato il fondo. Tutti gli ascolti di ieri, giovedì 15 aprile

Senza alcuna difficoltà, la serata di ieri, giovedì 15 aprile, è stata vinta da Ad un passo dal cielo 6 con 20,82% di share 4.919.000 spettatori. Per quanto riguarda gli altri programmi Rai, Anni 20 su Rai 2 ha raccolto 414.000 spettatori (1,7%), Il Professore Cambia Scuola su Rai 3 ha raccolto, invece, 1.301.000 (5,1%).

Le reti Mediaset, oltre al flop del programma di punta con alla conduzione Ilary Blasi, ha raccolto 1.071.000 spettatori (5,7%) con Diritto e Rovescio su Rete 4 e 1.416.000 spettatori (5,5%) con il film su Italia 1.