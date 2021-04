Harry e William, arriva la decisione ufficiale della Regina: non lo faranno insieme ed è un gesto simbolico di grande rilevanza



Basta tornare con la mente al 6 settembre di 24 anni fa, il giorno dei funerali di Lady D se guiti da tutto il mondo: William e Harry insieme, dietro al feretro della mamma, con il loro composto dolore. Così è stato sempre anche negli anni successivi, perché nulla sembra poterli separare. Ma così non sarà domani (17 aprile) nel giorno di un altro funerale, quello dei principe Filippo.

Il principe William e suo fratello parteciperanno al corteo funebre per il nonno, ma saranno separati da Peter Phillips, loro cugino e figlio della principessa Anna. Una decisione della Regina Elisabetta che fa il paio con quello che ha scelto per o loro vestiti: William non indosserà la sua uniforme, per non farlo sentire diverso dal fratello in una cerimonia ufficiale.

Secondo quanto trapelato fino ad ora il principe Harry è atterrato all’aeroporto londinese di Heathrow domenica scorsa, 11 aprile, ma fino ad ora non ha visto il fratello e la sua famiglia. Colpa della quarantena rigida che deve osservare, dopo essere arrivato dagli Stati Uniti, ma anche un segno. Si incontreranno direttamente al funerale e nel corso della processione saranno distanti. Non è ancora chiaro cosa farà Kate Middleton che potrebbe avere un ruolo decisivo per la riconciliazione.

Funerali del principe Filippo, tutti i dettagli sulla cerimonia al castello di Windsor

Ma come saranno i funerali del principe Filippo? Cominceranno alle 15 (ora di Londra) nella St. George Chapel al castello di Windsor con 30 invitati scelti. Oltre alla regina Elisabetta II, ci saranno tutti i figli e nipoti di Filippo e tre parenti che arrivano dalla Germania. Sono Philipp, principe di Hohenlohe-Langenburg, e Bernhard, principe ereditario del Baden oltre a Donatus, langravio d’Assia.

La regina arriverà a bordo di una Bentley e con lei una dama di compagnia anche se in chiesa entrerà da sola e si accomoderà da sola perché per le norme anti Covid serve il distanziamento. La bara invece arriverà sullo speciale Land Rover verde militare che lo stesso Filippo aveva fatto modificare in passato pensando al suo funerale. Personalmente aveva anche scelto le onorificenze da mettere sull’altare nel giorno del suo funerale, piazzate su nove cuscini.

Dopo il funerale, Filippo sarà sepolto nella Cappella di San Giorgio. Ma quando morirà anche la regina, il marito sarà trasferito nel memoriale della cappella King George VI dove si trovano anche le spoglie di re Giorgio VI, della regina madre e della principessa Margaret.