Fortnite, nuova super skin “pensata” da un’attrice hollywoodiana

Fortnite si arricchisce ancora una volta, e questa volta lo fa con una skin di una nota attrice hollywoodiana

Le novità su Fortnite non finiscono mai. Gli utenti che ogni giorno si danno battaglia sul titolo di Epic Games sono ormai abituati ai numerosi e continui aggiornamenti che gli sviluppatori rendono disponibili di volta in volta, per rendere il tutto sempre più fresco e al passo coi tempi.

Vero fiore all’occhiello del battle royale sono le continue partnership con brand di livello e personaggi dello spettacolo. Vi abbiamo parlato solo pochi giorni fa dell’arrivo di un super evento dedicato alla star del calcio Neymar, ma le novità non sono finite qui. Presto arriverà un nuovo armadietto dedicato ad un’attrice hollywoodiana amatissima: stiamo parlando di Brie Larson, conosciuta anche come Captain Marvel.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, altra batosta con l’ultimo aggiornamento: tutte le novità

Fortnite accoglie nuovamente Brie Larson: la skin

A moment I will *forever* cherish… introducing my Fortnite Locker, inspired by my real life squad – The Bush Babies! What items are must-haves in your locker? #EpicPartner @FortniteGame pic.twitter.com/hRucOvaeUA — Brie Larson (@brielarson) April 15, 2021

Una skin dedicata interamente a Brie Larson? Non questa volta. Come i giocatori di Fortnite dovrebbero sapere, infatti, già esiste una mimetica dedicata a Captain Marvel, ma questo non vuol dire che la nota attrice hollywoodiana non possa ancora una volta metter mano al videogioco. Presto arriveranno infatti gli elementi cosmetici del suo armadietto, acquistabili direttamente nel negozio oggetti. Sarà la skin “multistagionale” del Difensore dei Boschi ad aggiornarsi, con un quinto look esclusivo. Questo è infatti l’avatar preferito della Larson, che ha voluto modificarlo a suo modo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Fortnite ed Apple, lo scontro legale continua: c’è un grave risvolto

Come spiegato dall’attrice stessa, i nuovi stili si rifanno a Bush Babies (il nome della squadra su Fortnite di Captain Marvel). Ci sarà infatti una medaglietta BB e il dorso decorativo Ronzaino con un nuovo schema di colori. Persino il piccone Mielachete è stato aggiornato, secondo precise indicazioni dell’attrice. Il bundle “Armadietto di Brie Larson” è già disponibile con uno sconto di 1000 V-Bucks.