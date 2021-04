Una degli ospiti di domani di Verissimo sarà Enula, ex concorrente di Amici 20 fresca di eliminazione.

Enula subito dopo l’eliminazione da Amici 20, ha ringraziato tutti attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Un grande grazie a Maria, che mi ha dato questa opportunità e che continua a dedicarsi alla realizzazione dei sogni dei giovani, grazie a Rudy Zerbi che mi ha scelta nella sua squadra e accompagnata durante tutto il percorso, grazie a tutta la produzione e alle splendide persone che lavorano dietro ad Amici e un infinito grazie a tutti voi che non avete smesso di credere, insieme a me. Ci saranno tantissime cose nuove, rimanete connessi”.

Dopo l’epilogo triste al talent show, Enula domani sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante piaceva tanto al pubblico, ma è opinione diffusa che al Serale non sia riuscita a venire fuori del tutto.

Enula e i ‘dipinti’ sul suo corpo: l’artista rivela a tutti il motivo

Enula ha ammesso di avere paura di tornare alla vita reale. “Ho avuto paura, non sapevo cosa avrei trovato fuori dalla scuola. Però, quando ho rivisto il mondo ho capito che mi era mancato. Mi sento anche coccolata dalle persone che incontro per strada, che mi danno un sostegno incredibile”.

Enula ha poi raccontato che il ritorno alla realtà è stato impegnativo come immaginava. Infatti, dopo aver vissuto in una bolla e in un mondo magico, bisogna che passi del tempo per ritornare alla realtà.

L’artista però ha colto l’occasione per parlare dei suoi colori sul corpo e sul viso. “I colori per me hanno sempre rappresentato una protezione. Fin da quando ero piccola mi dipingevo parti del corpo. All’inizio mi vergognavo, poi ho sentito che potevo farlo anche fuori casa, così sono riuscita ad essere me stessa”.