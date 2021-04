DAZN regala un mese di abbonamento: ecco come ottenerlo

Dopo il blackout dello scorso weekend, DAZN ha deciso di scusarsi regalando un mese di abbonamento. Ecco come ottenerlo

Inter-Cagliari e Verona-Lazio continuamente in buffering, con blocchi continui e impossibilità di seguire le partite: il weekend nero di DAZN ha portato a problemi in tutta Italia, apparentemente a causa di problemi con la società Comcast. Le discussioni non si sono fatte attendere e anzi stanno ancora continuando, con i club di Serie A e la Lega che chiedono maggior chiarezza e garanzie. A partire dal prossimo anno e fino al 2024, infatti, sarà la piattaforma in streaming a trasmettere tutte le partite di campionato.

Dopo essersi più volte scusata via social, ora l’azienda britannica ha deciso di passare ai fatti e rimborsare tutti gli abbonati con un regalo unico: un mese gratis. Ecco cosa bisogna fare per ottenerlo in pochi e semplici step.

DAZN, come ottenere il mese gratuito

Se anche voi avete subito i disservizi di DAZN durante l’ultimo weekend di Serie A, avete diritto ad un mese di abbonamento completamente gratis. Una sorta di rimborso da parte della piattaforma di streaming, che si è voluta scusare a suo modo dopo il doppio blackout di Inter-Cagliari e Verona-Lazio. Ma cosa bisogna fare per ottenere il bonus?

Innanzitutto, la richiesta va fatta entro il 31 maggio prossimo. Dovreste aver già ricevuto una mail in questo senso, ma solo se fate parte della cerchia d’utenza che effettivamente ha subito le conseguenze del blackout. Qui c’è un link da cliccare, e al resto di penserà DAZN. Al termine del mese, poi, il servizio continuerà alle condizioni in vigore.