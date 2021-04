Cassa integrazione, taglio enorme ai beneficiari: il motivo

I beneficiari della cassa integrazione vedranno un enorme taglio del contributo a causa di un buco normativo

Due norme, non collegate fra loro, stanno causando un grosso danno ai lavoratori ed alle azienda. La denuncia arriva direttamente da Unimpresa.

La prima norma riguarda la legge di bilancio del 2021, la quale ha esteso la cassa integrazione Covid per 12 settimane (a partire dal 1° gennaio e fino al 25 marzo). La seconda, introdotta dal Dl Sostegni, prevede 13 settimane di cig per tutte le aziende e 28 settimane per quelle che non sono coperte da cassa ordinario. In questo caso la decorrenza è al 1° aprile.

Cassa integrazione, danno enorme per le imprese

A causa di ciò, gran parte dei lavoratori sarà coperto da cig fino al 20 o 25 marzo, ma ne sarà privo per i giorni seguenti fino alla fine del mese. Le aziende industriali che vi fanno accesso, vede partire il beneficio dal 5 aprile e non dal 1° perché il sistema dell’Inps non permette di fare richiesta un un giorno che non sia lunedì.

I lavoratori perderanno quindi dai 3 agli 8 giorni di ammortizzatore sociale. Il taglio dovrebbe variare dai 110 ai 280 euro. Le aziende, invece, subiranno un danno davvero ingente. Si stima siano 200/500 milioni di euro che si troverebbero a sborsare di tasca propria per stipendi e contributi, nonostante la chiusura forzata.

“Chiediamo al ministro del Lavoro di porre immediatamente rimedio con un provvedimento ad hoc che conceda retroattivamente la possibilità di recuperare queste risorse senza aggravare la situazione già drammatica delle aziende e dei loro lavoratori”, ha spiegato il consigliere nazionale di Unimpresa, Giovanni Assi.