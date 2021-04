Calciomercato Juventus, Buffon prepara l’addio: rimane in Serie A

Calciomercato Juventus, la leggenda bianconera Buffon si prepara ad una nuova avventura in Serie A

La Juventus lavora al futuro. Mancano ancora diversi mesi alla prossima sessione di calciomercato, e prima c’è da conquistare una preziosa qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Gli uomini di Pirlo sono focalizzati sull’obiettivo, con ancora 8 partite da giocare per ottenere il massimo.

La dirigenza bianconera intanto, sta cercando di studiare le possibili soluzioni – sia in entrata che in uscita – per valorizzare la rosa a disposizione del tecnico Andrea Pirlo. Dopo quest’anno di “blackout”, la prossima stagione i bianconeri sono chiamati tornare a lottare per lo Scudetto e per la Champions League. Intanto, la leggenda Gianluigi Buffon vuole più spazio, e si prepara ad una nuova avventura in Serie A.

Calciomercato Juventus, c’è l’Atalanta per Buffon

Il futuro di Gianluigi Buffon potrebbe essere a tinte nerazzurre. L’Atalanta di Gasperini è alla ricerca di un titolare tra i pali, con Gollini sempre più vicino alla cessione nella prossima sessione di calciomercato. Il portierone bianconero rappresenterebbe una soluzione low cost di assoluta qualità, in grado di portare esperienza e leadership nello spogliatoio. A riferirlo Calciomercato.com, secondo cui i bergamaschi potrebbero tentare l’affondo già nelle prossime settimane.

Buffon ha già espresso a più riprese la sua volontà di giocare e di farlo ai massimi livelli. L’Atalanta gli garantirebbe un ruolo da assoluto protagonista, in una squadra che da anni fa bene in Italia e in Europa, e che punta al salto di livello definitivo. Le due strade potrebbero presto incrociarsi, per un trasferimento che avrebbe del clamoroso.