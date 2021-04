Aubameyang rivela il suo dramma: grande paura tra i tifosi dell’Arsenal per l’annuncio proprio di pochissime ore fa.

Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante di punta dell’Arsenal ha rivelato di aver contratto la malaria mentre era impegnato con la nazionale del Gabon in Africa. Il capitano dei “Gunners” è stato costretto a saltare la sfida di Premier League di domenica scorsa contro lo Sheffield United e non ha preso parte nemmeno al ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Slavia Praga, ieri sera. La squadra londinese aveva annunciato la sua assenza dai convocati senza specificare il motivo e non indicando le condizioni. A fare chiarezza c’ha pensato lo stesso numero 9 su Instagram, con un lungo post chiarificatore.

“Ehi ragazzi, grazie per tutti i messaggi e le chiamate“, ha scritto.

“Purtroppo ho contratto la malaria mentre ero in giro con la mia nazionale del Gabon poche settimane fa. Ho passato alcuni giorni in ospedale questa settimana, ma mi sento già molto meglio e miglioro di giorno in giorno, grazie ai grandi medici che hanno rilevato e curato il virus così rapidamente”.

Arsenal, Aubameyang ha la malaria: costretto a saltare l’Europa League

Aubameyang è entrato nello specifico dei problemi accusati negli ultimi giorni.

“Non mi sentivo davvero me stesso ultimamente, ma presto tornerò più forte che mai! Ora mi sto guardando la gara dei miei ragazzi, grande partita!”

L’attaccante dell’Arsenal aveva preso parte alla sfida di andata dei quarti di Europa League contro lo Slavia Praga, risultando decisivo nell’1-1 firmato da Nicolas Pepe. I Gunners affronteranno in semifinale il Villarrreal dell’ex Unai Emery, e resta da capire se Aubameyang potrà essere disponibile. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno.