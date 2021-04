Anticipazioni Uomini e Donne, torna Ida e qualcuno difende Gemma

Una nuova puntata di Uomini e Donne è alle porte, le anticipazioni di oggi annunciano un ritorno di Ida e Gemma che viene difesa

Oggi venerdì 16 aprile, alle 14:45, ci sarà l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. Nuovamente Gemma Galgani al centro dell’attenzione con Isabella che si dice pronta a difendere la dama torinese, così come confessato anche nel magazine della trasmissione: “Bisogna essere solidali. Seguo Gemma da tempo: abbiamo caratteri diversi ma, anche se non condivido alcune sue scelte e alcuni atteggiamenti, a un certo punto ho sentito il dovere di chiederle di fidarsi di me. Credo che Gemma sia una persona che va protetta da uomini come Riccardo e anche da Nicola”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip 6, pazza idea come opinionista: l’annuncio



Sarà curioso capire, al ritorno di Tina Cipollari, cosa ne penserà di tutto quanto accaduto in sua assenza, specialmente a Gemma. Sarà ancora più fondamentale capire se Isabella sarà capace di prendere le difese della dama anche in presenza dell’opinionista notoriamente contro Gemma.

Anticipazioni Uomini e Donne: il ritorno di Ida

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Questo pomeriggio potrebbe tornare Ida a dare un po’ di brio al dating show di Canale 5. Ida Platano sfoggerà il suo nuovo look ed un sorriso smagliante che le mancava da un po’, sarà in cerca di un nuovo amore, e quindi darsi una seconda possibilità, oppure in cerca di notorietà? Il suo ritorno – nelle modalità e nel tempo in cui l’ha fatto – non sono state molto gradite dal pubblico di Uomini e Donne.