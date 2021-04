WhatsApp, nuovo blocco spaventa gli utenti: come risolverlo

Spunta su WhatsApp un blocco che sta spaventando gli utenti. Il potentissimo bug mette KO il vostro profilo: andiamo a vedere come risolverlo.

Un nuovo blocco di WhatsApp sta spaventando gli utenti dell’app di messaggistica. Stando a quanto riportato sui social nelle ultime ore, una falla nel sistema dell’applicazione sta creando non pochi problemi. Per bloccare il profilo basta solamente conoscere il numero di telefono di un altro utente, un bug scoperto dalla rivista Forbes che avvisa gli utenti.

Infatti stando a quanto riportato da Forbes basterebbe scaricare WhatsApp dallo store digitale per vedere la falla del sistema agire. Una volta inserito il numero di cellulare dell’ignara vittima, a questo arriverà un codice di conferma. Se ignorato, questo codice sarà in grado di bloccare l’account della vittima. Inoltre il motivo del blocco sarebbe proprio il nuovo sistema di sicurezza dell’applicazione, che chiede l’autenticazione in due fasi.

Se il malintenzionato, però, arriva ad inserire più volte i codici errati WhatsApp deciderà di bloccare per ben 12 ore la possibilità di richiedere nuovi codici. L’applicazione si bloccherà completamente solo una volta che l’utente decida di disinstallare e reinstallare l’applicazione per risolvere il ‘presunto’ problema. A questo punto WhatsApp annuncerà il blocco temporaneo dell’account. Per risolvere questa falla, però, basterà contattare l’assistenza clienti.

WhatsApp, blocco per gli utenti e vari problemi: l’applicazione corre ai ripari

Ma nonostante i vari problemi ed i bug che sta riscontrando l’applicazione, WhatsApp è pronta a premiare i propri utenti con un nuovo set di stickers. Infatti, direttamente in seguito ad una collaborazione con l’Oms, l’applicazione è pronta a lanciare il pacchetto “Vaccines for All“. Il nuovo set di adesivi potranno essere mandati in chat e serviranno ad omaggiare gli eroi della pandemia ed a sensibilizzare sulla campagna vaccinale.

I nuovissimi stickers saranno disponibili sia per iOS che per Android, con tutti gli utenti pronti ad utilizzarli. Ad annunciare la novità ci ha pensato il sito ufficiale di WhatsApp, con la notizia arrivata attraverso la sezione FAQs. Una collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità che non è di certo nuova. Infatti già durante il primo lockdown, WhatsApp lanciò il pacchetto stickers ‘Insieme a Casa‘ in collaborazion con Oms ed Unicef.