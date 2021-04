Uomini e Donne, grande spavento per l’ex corteggiatore: distrutta l’auto

Brutta disavventura per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha trovato l’auto distrutta ed è stato derubato

Alessandro Basciano è tornato a far parlare di sé, ma purtroppo per un motivo molto spiacevole. Tutti i fan del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, l’hanno conosciuto in qualità di corteggiatore della tronista Giulia Quattrociocche che, alla fine, scelse di uscire dal programma in compagnia dell’altro corteggiatore, Daniele Schiavon.

Ad ogni modo, ieri sera l’ex corteggiatore era in compagnia dell’ex marito di Guendalina Tavassi, Umberto D’Aponte, quando è stato derubato ed ha trovato la macchina distrutta. Tramite le sue storie di Instagram denuncia: “Per noi la serata si è conclusa alla grande. Vi faccio vedere cosa ci è successo. Ecco qua: ci hanno sfondato la macchina. Avevamo tutto il mondo dentro: chiavi di casa, chiavi delle auto, soldi, documenti. Tra l’altro era in un parcheggio custodito”.

Uomini e Donne, spiacevole episodio per Alessandro: la storia

Un post condiviso da Alessandro Basciano (@iam_alebasciano)

Il brutto episodio vissuto da Alessandro ed Umberto non è di certo passato inosservato ed i due hanno ricevuto tanta solidarietà dai propri followers ed amici. Alessandro pochi giorni fa ha annunciato di essere tornato single dopo una breve frequentazione con un’ex vincitrice del GF Vip.

Per un po’, infatti, Alessandro Basciano è uscito con Martina Nasoni, fino al suo stesso annuncio in cui ha ammesso: “Abbiamo deciso di interrompere questa conoscenza, nonostante siamo stati insieme, nonostante ci sia un bene reciproco. Il periodo e gli obiettivi che abbiamo entrambi, sono quelli che ci hanno portato a questa decisione”.