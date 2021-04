Simone Perrotta, lutto in famiglia per l’ex centrocampista della Nazionale: è morta la mamma. Il suo ricordo su Instagram è davvero molto toccante

Un grave lutto ha colpito nelle ultime ore l’ex centrocampista della Roma e della Nazionale Simone Perrotta. E’ venuta a mancare infatti la mamma Simona, ricordata con un messaggio carico di affetto attraverso il suo profilo Instagram.

Il campione del mondo del 2006 ha scritto sui social: “E così troppo presto sei volata via, lasciando un vuoto troppo doloroso da gestire. Pensavo fossi pronto a ricevere quella maledetta telefonata che ti sveglia durante la notte, perché sapevo che presto o tardi sarebbe arrivata, ma la verità è che, non lo si è mai abbastanza per capire che una parte fondamentale di te non c’è più. Lo so, è il ciclo della vita, ma è un dolore che ti lacera dentro. È stato un privilegio averti come mamma. Mi hai riempito di affetto ed attenzione in ogni istante della mia vita, e ti prego, ovunque tu sia, non smettere di sussurrarmi quelle paroline piene d’amore perché continuo ad averne un bisogno vitale. Buon viaggio mamma e sono consapevole che un giorno staremo più vicini di quanto lo siamo stati in vita. Ti amo”.

Simone Perrotta, lutto in famiglia per l’ex centrocampista della Nazionale: il messaggio della Roma

Ovviamente non potevano mancare le condoglianze da parte della Roma, squadra più importante della carriera di Simone Perrotta. Nel corso di 9 stagioni in giallorosso, il centrocampista ha collezionato ben 327 presenze, mettendo a segno 48 gol.

“Ci stringiamo attorno a Simone Perrotta e alla sua famiglia per la perdita della mamma. Forza Simone”. Questo il messaggio condiviso su Twitter dalla società giallorossa. Tra l’altro nell’ultimo periodo si era parlato anche di un ritorno di Perrotta nella capitale, con il ruolo di club manager, per aiutare i nuovi proprietari Friedkin nei rapporti con lo spogliatoio.