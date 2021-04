Royal Family, nuovo retroscena su Meghan: nessuno se lo aspettava

Royal Family, Meghan voleva partecipare al funerale del principe Filippo. Se non avesse avuto la gravidanza avrebbe accompagnato il principe Harry a Londra

La morte del principe Filippo ha sconvolto la Royal Family venerdì scorso. Il duca di Edimburgo si è spento all’età di 99 anni, lasciando un vuoto difficilmente colmabile al fianco della Regina Elisabetta. Come comunicato ufficialmente dai Windsor il funerale si terrà sabato 17 aprile all’interno della cappella di San Giorgio. Per i limiti imposti dalla pandemia di Covid, la cerimonia sarà ovviamente privata e sono vietati assembramenti anche nei dintorni del castello. Prenderanno parte all’ultimo saluto a Filippo tutti i componenti della famiglia reali, compreso il principe Harry, rientrato in Gran Bretagna per l’occasione. Attualmente il duca del Sussex si trova nella sua ex residenza britannica, a Frogmore Cottage. Un isolamento fiduciario nonostante l’esenzione diplomatica, per non correre alcun rischio.

Al suo fianco non c’è la moglie Meghan Markle, rimasta negli Stati Uniti per portare avanti la sua seconda gravidanza. La sorellina di Archie dovrebbe nascere questa estate e come consigliato dal proprio medico non è il caso di sottoporsi a voli intercontinentali.

Una fonte vicina alla duchessa del Sussex ha confessato a E! che Meghan avrebbe partecipato al funerale se non fosse stata in dolce attesa.

Nello specifico ha sottolineato come: “Meghan avrebbe voluto volare nel Regno Unito per sostenere il marito, ma le è stato consigliato di non farlo a causa della sua gravidanza. Avrebbe messo da parte tutta la tensione familiare per essere lì con Harry“.

Nonostante la disponibilità a partecipare alla cerimonia dell’ultimo saluto al duca di Edimburgo, il rapporto tra Harry, Meghan e la famiglia reale è tutt’altro che ottimale.

Secondo la fonte britannica, il viaggio di Harry a Londra, costringerà lui e il fratello William a cercare una riappacificazione. Un lavoro di ricucitura a cui sta prestando particolare attenzione anche Kate Middleton. La duchessa di Cambridge proverà a fare da paciere tra i due figli di Carlo e Diana, ponendo una pietra sopra alla faida iniziata con l’intervista da Oprah Winfrey.

In totale all’interno della cappella di San Giorgio ci saranno solo 30 persone, nonostante i possibili invitati ai funerali fossero circa 800. La Royal Family ha rilasciato anche un comunicato ufficiale nel quale richiede a tutte le persone di rimanere a casa sabato, seguendo le linee guida indicate dal governo.