Rosalinda Cannavò, nuova passione: celebre artista come insegnante

Una nuova passione è affiorata in Rosalinda Cannavò e per aiutarla a realizzare il grande sogno sta imparando da un vero artista

Rosalinda Cannavò ha deciso di coronare un sogno che aveva da piccola: fare musical. Dopo l’esperienza – talvolta toccante – al Grande Fratello VIP, Adua Del Vesco ha ricominciato la sua vita con nuovi obiettivi e traguardi da raggiungere.

Per potersi preparare al meglio, Rosalinda ha scelto un’artista a tutto tondo che possa aiutarla ad esercitare la sua voce, ma anche a suonare e mantenere uno spettacolo dal palco. Per fare tutto ciò, è Gigi Finizio – una delle voci migliori dell’area partenopea – che l’aiuta nel suo percorso tanto sognato ed agognato.

Rosalinda Cannavò sogna il musical: le considerazioni del maestro Finizio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi Finizio (@gigifinizioreal)

L’artista partenopeo ha accettato di buon grado di dare i suoi saperi anche a Rosalinda Cannavò, soprattutto nel momento in cui ha visto la passione negli occhi dell’ex gieffina. I due hanno rilasciato un’intervista congiunta al programma radiofonico Turchesando: “Non ho mai studiato canto, ma mi sto impegnando tantissimo per conseguire un sogno. Quando canto sento una sensazione indescrivibile, nonostante tecnicamente non sia al top. Comunque andrà, continuerò a farlo anche solo per me stessa”. Rosalinda è evidentemente gioiosa del percorso intrapreso insieme al maestro.

Cosa ne pensa Gigi Finizio? “Rosalinda è molto intonata. Il suo sogno è fare musical ed iniziare finalmente la carriera da cantante. Sono certo che con un certo lavoro di introspezione riuscirà a tirar fuori un pezzo pazzesco”.