Netflix, annunciate altre due stagioni di un amatissima serie: fan entusiasti

Altre novità in arrivo per Netflix con l’annuncio di altre due stagioni dell’amatissima serie. Andiamo a vedere le novità in arrivo sulla piattaforma.

Netflix è pronta a continuare a stupire gli utenti, con l’annuncio di altre due stagioni dell’amatissima serie. Infatti è pronta a tornare sulla piattaforma streaming ‘Bridgerton‘, con l’arrivo di nuovissimi episodi. Ci sarà ancora da scrivere per Lady Whistledown, specialmente per quanto riguarda i drammi, intrecci amorosi e e gli scandali delle famiglie dell’alta società londinese durante la Reggenza inglese.

Così l’amatissima Bridgerton avrà sia una terza che una quarta stagione, mentre invece continuano le riprese per quanto riguarda la seconda stagione. Un attestato di stima è arrivato proprio dall’Head of Global tv, Bela Bajaria, che ha affermato: “Bridgerton ci ha fatto innamorare“. Inoltre la stessa Bajaria ha ricordato come la produzione abbia dei piani per rendere la serie tv fruibile al pubblico per ancora molto tempo. Andiamo quindi a vedere tutte le anticipazioni sulla serie tv.

Netflix, in arrivo altre due stagioni della serie ‘Bridgerton’: le anticipazioni

Già dalla prima stagione, la serie di Chris Van Dusen e prodotta da Rhimes, che prende spunto dai romanzi di Julia Quinn è stato un vero e proprio successo per Netflix, che sembrerebbe aver trovato un’altra gallina dalle uova d’oro. In poco tempo la serie è arrivata ad essere la più vista nella storia della piattaforma streaming con ben 82 milioni di telespettatori nei primi 28 giorni di programmazione. Ed è proprio Shonda Rhimes che avrebbe scommesso fin da subito su un successone da parte della serie.

Ma le novità non mancheranno già dalla seconda stagione, con Regè-Jean Page che non farà parte delle nuove puntate, lasciando nello sconforto tutti i fans. Infatti l’attore britannico avrebbe avuto delle divergenze con la produzione, arrivando poi all’addio definitivo. Netflix non ha reso ancora noto quando sarà disponibile la nuova stagione di Bridgerton, ma al momento sarebbero spuntati i nuovi attori. Infatti entreranno a far parte del cast: Charithra Chandran, Shelley Conn, Calam Lynch e Rupert Young ed i quattro attori interpreteranno rispettivamente Edwina Sharma, Mary Sharma, madre di Edwina, l’intellettuale Theo Sharpe e Jack.