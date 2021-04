Israele, stop all’obbligo della mascherina all’aperto: ora si punta al turismo

La campagna di immunizzazione sta dando ottimi risultati in Israele dove sarà possibile non indossare più la mascherina all’aperto. Il Governo adesso mira alla ripresa del turismo

Calano le restrizioni all’aperto in Israele dove dal prossimo 18 aprile non sarà più obbligatorio indossare la mascherina. Non vale la stessa cosa nei luoghi al chiuso dove sarà invece ancora obbligatorio ricorrere ai dispositivi di sicurezza individuale.

E’ stato stabilito, a distanza di un anno, in una nuova direttiva del ministero della Sanità. Inoltre, grazie all’avanzamento della campagna di immunizzazione, in Israele come in Inghilterra, si sta già pensando alle nuove regole che consentiranno i viaggi internazionali rispettando però protocolli serrati.

