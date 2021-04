Isola dei Famosi, in arrivo due naufraghe: rancorose per un tradimento

In arrivo all’ “Isola dei Famosi” due naufraghe legate da uno stesso passato. Si mostrano amiche, ma qual è la realtà dei fatti? lo scopriremo presto

In arrivo all’“Isola dei Famosi 2021” le soubrette Manuela Ferrera e Emanuela Tittocchia. Anche se legate dallo stesso lavoro e dall’esperienza che stanno per affrontare, tra le due sembrerebbe esserci parecchio astio.

La Ferrera e la Tittocchia sono pronte a sbarcare sull’ambitissima Isola in Honduras dove, molto probabilmente, faranno scintille. Entrambe serbano un forte rancore l’una per l’altra in quanto siano state entrambe innamorate dello stesso uomo: Biagio D’Anelli.

Ma a raccontare, al settimanale Nuovo, i problemi che le hanno viste protagoniste e l’una contro l’altra, è stata proprio Manuela Ferrera. L’ex metorina del Tg4 ha spiegato che Emanuela è finita a letto con l’ex concorrete del “Grande Fratello”, Biagio D’Anelli, quando erano ancora fidanzati. Una storia vecchia e sepolta per la Ferrera ma non per la Tittocchia.

La Ferrera e la Tittocchia nuove naufraghe dell’Isola: migliori amiche o nemiche?

Nonostante Manuela Ferrera sia stata tradita da Biagio D’Anelli, ha dichiarato di essersi lasciata tutto alle spalle, cosa che non avrebbe fatto invece la Tittocchia. La showgirl, stando a quanto confidatole dall’ex gieffino, ha raccontato che Emanuela è ancora molto arrabbiata con lei: “Credo che all’Isola dei Famosi qualche ruggine salterà fuori. Sono pronta, ho il mio caratterino e risponderò a tono”.

Le due soubrette sbarcheranno sull’Isola la prossima settimana, ma hanno già avuto modo di incontrarsi alle visite mediche che la produzione impone a chi decide di partecipare al seguitissimo reality di Mediaset. Manuela ha dichiarato al settimanale Nuovo che la Tittocchia l’ha salutata come se niente fosse, complimentandosi con lei. Un atteggiamento che non le avrebbe mai fatto credere che ci potesse essere ancora dell’astio, ma D’Anelli non sarebbe stato dello stesso avviso.

Attenderemo dunque di vederle nelle vesti di naufraghe all’ “Isola dei Famosi 2021” per capire se i problemi del passato sono stati superati o meno!