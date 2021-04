Isola dei Famosi, salta tutto: Ilary Blasi non ne può più

Questa edizione dell’Isola dei Famosi continua a confermarsi molto turbolenta: la conduttrice Ilary Blasi deve far fronte ad un nuovo problema

L’edizione attuale de L’Isola dei Famosi si sta dimostrando abbastanza turbolenta tra ritiri anzitempo e new entry che scarseggiano. Oltre questo, negli ultimi giorni è sorto il problema logistico legato alla versione spagnola del reality che non consente di far andare in diretta la puntata del giovedì.

L’ultimo problema riguarda il presunto sbarco di Ignazio Moser. Secondo Giornalettismo mancava solamente la firma sul contratto per partecipare, ma il magazine Nuovo ha rivelato che nelle ultime ore sarebbe arrivato un dietrofront da parte dell’ex gieffino. Il motivo? La gelosia della fidanzata Cecilia Rodriguez che non avrebbe gradito una sua partecipazione.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi su tutte le furie

La calma della conduttrice Ilary Blasi sarebbe stata messa a dura prova dal forfait improvviso di Ignazio Moser, dato che in questa edizione, come già detto, non è stato l’unico ostacolo incontrato. Lei stessa si è trovata diverse volte a criticare i concorrenti di questa edizioni, che qualche settimana fa ha definito “pippe al sugo”. Non è escluso che nelle prossime ore possa lamentarsi pubblicamente di alcuni comportamenti poco corretti.

Intanto sembra certo l’arrivo in Honduras di Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrara. Le due si odiano per questioni legate ad un ex fidanzato in comune e, secondo i rumors, sono pronte a far letteralmente scintille.