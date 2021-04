Stasera uno dei concorrenti più amati dal pubblico non ci sarà. Ha lasciato la Playa per motivi di salute.

Nel corso della puntata di oggi, la nona, tutti i naufraghi avranno un confronto con le Amazzoni di Playa Esperanza: Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile. L’inviato Massimiliano Rosolino darà poi il via alla Cerimonia della Salvacion e, attraverso una prova, verrà proclamato il Leader Salvador.

Altre prove attenderanno i naufraghi per poter ottenere delle importanti ricompense. Occhio anche ai nominati della settimana. I sondaggi assicurano che tra Fariba Tehrani, Valentina Persia e Roberto Ciufoli ad uscire sarà proprio il comico della Premiata tele Ditta.

Isola dei Famosi, concorrente lascia la Playa per motivi di salute

Anche se solo momentaneamente, la concorrente più amata dal pubblico, Elisa Isoardi, ha lasciato Playa Esperanza per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. La conduttrice sembra aver accusato dei problemi agli occhi, derivati dal contatto ravvicinato con il fuoco.

Non solo Elisa, ma anche Brando Giorgi ha lasciato temporaneamente il reality per motivi di salute. L’attore si è diretto, con la sacca in spalla, verso la barca che l’ha trasportato dai medici.