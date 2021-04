Covid-19, bollettino 15 aprile: 16.974 contagi e 380 decessi

Covid-19, ecco il nuovo bollettino aggiornato a livello nazionale. I dati su contagi, decessi e guarigioni

Pochi minuti fa la Protezione Civile, come di consueto, ha pubblicato i dati riguardanti l’andamento dell’epidemia da Covid-19 nelle ultime 24 ore. I contagi, a fronte di 319.633 tamponi, sono stati 16.974. Purtroppo, i decessi registrati 380, mentre i guariti 21.220. Calano le occupazioni in terapia intensiva (-73) ed i ricoveri (-782). Il tasso di positività è al 5,3% (+0,5%). 14.047.722 le dosi di vaccino somministrate in totale.

Covid-19, il piano del governo sulle riaperture

Nella giornata di domani, venerdì 16 aprile, il premier Mario Draghi presiederà la cabina di regia con la forze di maggioranza. Sarà l’occasione per parlare di riaperture e di un ritorno progressivo alla normalità. Tutto questo, probabilmente, non prima di inizio maggio.

Intanto, le forze politiche sono in disaccordo sul ritorno delle zone gialle, sospese al momento fino al 30 aprile. C’è chi, come Salvini, crede che molte regioni siano già in grado di stare in zona gialla. Il timore di altri, come il ministro Speranza, è rivolto ai giorni festivi del 25 aprile e del 1° maggio.

In merito alle riaperture, la situazione è più intricata. Il percorso sarà sicuramente graduale, ma bisogna capire quanto. In primis potrebbero riaprire bar, ristoranti (anche di sera), cinema e teatri. A tal proposito, anche il coprifuoco potrebbe subire delle modifiche o essere addirittura eliminato. Discorso diverso per palestre e piscine che dovranno ancora attendere.