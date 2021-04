Can Yaman, cancellato tutto: perché è successo?

Spuntano novità riguardanti Can Yaman, con gli utenti che si chiedono perchè ha cancelato tutto. Ci sono brutte notizie per i fans dell’attore turco.

Non sono pochi quelli che hanno notato la sparizione dei profili social di Can Yaman, specialmente da Instagram. Un vero e proprio fulmini a ciel sereno, che ha spiazzato un pò tutti, dagli amanti dell’attore ai semplici appassionati di gossip. Eppure il nuovo ragazzo di Diletta Leotta non è di certo nuovo a mosse del genere. Infatti già qualche mese fa, Yaman chiuse il proprio profilo Twitter per non aprirlo mai più.

Stavolta in molti, però, si chiedono perchè abbia scelto di eliminarsi da Instagram, nonostante il grandissimo seguito. Stando a voci di corridoio, l’attore turco sarebbe stanco delle troppe offese subite sui social ed avrebbe così optato per una pausa. Infatti gli haters avrebbero iniziato a colpirlo specialmente in seguito alla sua relazione con Diletta Leotta, secondo molti una coppia diventata tale solamente a fine pubblicitario. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Can Yaman, l’attore stanco dei social caccia gli artigli: la risposto agli haters

Eppure l’attore turco sembrerebbe stanco di tutte le accuse e le offese che gli arrivano dai social. Così Can Yaman è pronto a rispondere una volta e per tutte ai criticoni del web, affermando di provare amore vero per Diletta Leotta. Inoltre dalla parte dell’attore turco ci sarebbe anche il fatto che non ha bisogno di ulteriore pubblicità, proprio per questo avrebbe deciso di chiudere per un poco il suo profilo Instagram.

Altri però sono pronti a scommettere che il profilo di Yaman sia stato preso di mira dagli hacker. Intanto però resta aperto ed attivo il profilo di Diletta Leotta, seguito da milioni di follower italiani e non. La presentatrice di casa DAZN, però, ancora deve aprire bocca su questo argomento. Una terza ed ultima pista potrebbe essere uno scherzo delle Iene. Infatti uno scherzo del genere è capitato già con Elisabetta Gregoraci e la produzione Mediaset sarebbe pronta a riproporre uno scherzo simile.