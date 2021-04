Calciomercato | Il Milan potrebbe cedere alle avances del club inglese e cedere il talentuoso centrocampista.

Il Milan sta operando su un doppio fronte, quello relativo agli acquisti acquisti e quello delle cessioni. Ipotecando la qualificazione in Champions League verranno fatti maggiori investimenti, ma senza mai abbandonare quella che è la linea tracciata dalla società. La priorità va data a giocatori giovani, con potenziale e futuribili, tranne qualche piccola eccezione. Questo per quanto riguarda il fronte acquisti. Adesso però passiamo alle cessioni, dove una plusvalenza potrebbe arrivare dalla cessione di un giovanissimo centrocampista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, per il rinnovo chiesto il doppio: la risposta di Maldini

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, vietato sbagliare: sarà lui l’erede di Ibrahimovic

Calciomercato Milan, Maldini pensa alla cessione: offerta dalla Premier

Secondo quanto riportato dai colleghi di TuttoMercatoWeb, il club meneghino starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di cedere il talentuosissimo centrocampista Tommaso Pobega, attualmente in prestito allo Spezia, nella prossima sessione di calciomercato. Il calciatore classe 1999, quest’anno protagonista in Serie A è infatti nel mirino degli inglesi del Leicester City.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>>Calciomercato Milan, super scambio con la Premier: i dettagli

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, clamoroso scambio con la Juventus: dialoghi continui

La possibilità, dunque, che Pobega approdi in Premier League è molto concreta. Per TMW il calciatore originario di Trieste piace anche all’Eintracht Francoforte, in Bundesliga, ma le Foxes di Brendan Rodgers fanno sul serio.