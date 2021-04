Quella di stasera sarà una puntata storica del programma più seguito dagli italiani. L’Isola dei Famosi cambia tutto a causa di Supervivientes.

Per la prima volta nella storia del reality, la puntata di oggi, giovedì 15 aprile, dell’Isola dei Famosi sarà registrata. Il motivo è lo stesso che ha portato giovedì scorso alla sospensione del secondo appuntamento settimanale, ossia Supervivientes.

L’edizione iberica, così come quella italiana, si svolge alle Honduras, ed entrambi i format hanno in comune luoghi come la Palapa e Playa Palapa. In Spagna per di più il programma va in onda per ben tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e la domenica. Per evitare dunque eventuali scontri e problemi tecnici, Canale 5 ha deciso di registrare la puntata del giovedì con qualche ora di anticipo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Isola dei Famosi, salta tutto: Ilary Blasi non ne può più

Anticipazioni Isola dei Famosi, puntata storica: non era mai successo prima

Nel corso della puntata di oggi, la nona, tutti i naufraghi avranno un confronto con le Amazzoni di Playa Esperanza: Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile. L’inviato Massimiliano Rosolino darà poi il via alla Cerimonia della Salvacion e, attraverso una prova, verrà proclamato il Leader Salvador.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Simona Ventura, nuovo preoccupante scivolone: cos’è successo

Altre prove attenderanno i naufraghi per poter ottenere delle importanti ricompense. Occhio anche ai nominati della settimana. I sondaggi assicurano che tra Fariba Tehrani, Valentina Persia e Roberto Ciufoli ad uscire sarà proprio il comico della Premiata tele Ditta.