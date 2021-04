Il futuro di Adriana Volpe sta per cambiare. Ogni mattina è seguito sempre meno dai telespettatori e così la produzione sta pensando di interrompere il programma.

Il numero di ascolti sono in calo e il futuro di Adriana Volpe è tutt’altro che sicuro. Secondo quanto rivelato da Diva e Donna, il programma condotto dall’ex concorrente del GF Vip starebbe per vivere il suo atto conclusivo.

Il format, in onda da quasi un anno, ha cambiato orario e durata più volte, non arrivando mai a superare il 2% di share. I numeri sono troppo bassi per un progetto in cui la rete ha creduto molto. Perciò tutto potrebbe chiudersi dinanzi alla delusione di tutti: produttori e conduttori.

Adriana Volpe, scoop superlativo: possibile cambio di rotta

Sempre secondo Diva e Donna, rivista edita da Cairo Editore, ha rivelato che nonostante queste voci sulla fine del programma Adriana Volpe presenterà Ogni Mattina fino al prossimo maggio per poi cambiare vita.

La conduttrice nativa di Trento sarebbe pronta a lasciare Milano per rientrare a Roma. Dopo l’addio alla Rai la Volpe sperava di ripartire alla grande con questa nuova trasmissione ma così non è stato. Al momento si tratta solo di gossip, ma non è escluso che Ogni Mattina venga salvato in extremis dalla rete.