Uomini e Donne, lutto in famiglia per un’ex corteggiatrice: “Guardaci da lassù”

Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha subito un lutto in famiglia. Il messaggio riassume in pieno il dolore della ragazza.

Beatrice Buonocore ha subito un grave lutto in famiglia: a esalare l’ultimo respiro la sua amatissima nonna. La notizia ha rattristato l’intero mondo di Uomini e Donne e i suoi tantissimi followers che dinanzi a questa notizia si sono uniti al suo dolore.

In questo periodo sono tante le persone dello spettacolo che stanno perdendo i propri cari, i nonni soprattutto. I fan di Beatrice non le stanno facendo mancare sostegno e affetto, ma lei può contare su un’amica che ha conosciuto proprio negli studi di Uomini e Donne: Jessica Antonini.

Uomini e Donne, lutto in famiglia per Beatrice Buonocore: “Guardaci da lassù”

Beatrice Buonocore, ex corteggiatrice e non scelta di Davide Donadei, sul suo profilo Instagram ha postato nelle storie una foto di lei da bambina insieme alla nonna. La didascalia recita: “Ciao nonnina, guardaci da lassù, ti voglio bene”. In alto a destra invece c’è anche un pensiero dedicato alla nonna, uno scritto sulla morte che porta la firma di Mitch Albom. In questo pensiero lo scrittore in cui si parla della scomparsa di una persona che non coincide con la fine dell’amore per questa persona. Lo scrittore statunitense parla di una ragione anche dietro alla morte e all’amore perduto.