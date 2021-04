Uomini e Donne, colpi di scena e tensione in studio: grande attesa

Non mancheranno colpi di scena e tensione tra i corteggiatori di “Uomini e Donne”: in studio è ancora assente l’opinionista Tina Cipollari

Non mancano le anticipazioni del seguitissimo programma ideato e condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne”. In onda oggi pomeriggio, mercoledì 14 aprile su Canale 5, ancora non è certo se vedremo trasmessa la registrazione dello scorso 3 o 4 aprile.

Nel primo caso troveremo al centro dell’attenzione la bella Samantha Curcio la quale esporrà quanto sta vivendo con i suoi corteggiatori. Questa si concentrerà soprattutto su Bohdan, tentatore in una delle ultime edizioni di Temptation Island, arrivato a “Uomini e Donne” per la Curcio.

La bella 30enne parlerà però anche di Alessio con il quale si sta ancora conoscendo. Ma il ragazzo sembrerebbe non convincerla a causa di alcuni atteggiamenti che proprio non le piacciono. La Curcio ha più volte lasciato trasparire il suo timore a proseguire una conoscenza con Alessio fuori dal programma anche se interessata a lui.

Durante la messa in onda i corteggiatori non se le manderanno a dire. Questi si scontreranno dichiarandosi pronti a tutto pur di conquistare la bella tronista Samantha Curcio.

Oltre alla Curcio, potrebbe riprendersi la scena anche la Galgani: anticipazioni

Oltre a Samantha Curcio potremmo ritrovare al centro della scena, la Dama del Trono Over, Gemma Galgani. Questa ultima non smette di dare attenzioni a Nicola Vivarelli. Classe '94, il giovanissimo ragazzo nato a Forte Dei Marmi ancora una volta ribadirà la sua posizione: con Gemma potrà esserci solo un'amicizia.

Ma la Dama torinese sembrerebbe voler conquistare a tutti i costi il bel ragazzo. Nonostante ciò ha più volte dichiarato di accettare la scelta di Nicola e di non voler intraprendere alcuna relazione con lui vista l’abissale differenza di età.