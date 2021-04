Tommaso Zorzi svela un ‘segreto’: scoppiano tutti a ridere – VIDEO

Tommaso Zorzi senza veli in diretta radiofonica causa l’ilarità di tutti i presenti in studio. L’opinionista non mantiene il ‘segreto’

Io non mi riprenderò mai più da questo. Mai. Mai. Mai⚰️ #tzvip pic.twitter.com/1bYVAvdNyI — Germana Pastore (@GermanaPastore) April 14, 2021

Tommaso Zorzi, oggi, è stato ospite al programma di Radio 105 condotto da Diletta Leotta e Daniele Battaglia. Ad un certo punto, il conduttore radiofonico chiede all’opinionista de L’Isola Dei Famosi: “Qual è stata la tua prima apparizione in TV? Anche inconsciamente, non da protagonista” e tutto si aspettava fuorché la risposta spontanea e divertente di Zorzi.

“Ho fatto un cameo in un bukkake” e risate in studio e da casa, sbalordita invece Diletta Leotta che non ha fatto altro che spalancare la bocca. Un ‘segreto’ non più tale che ha causato tanta ilarità, subito dopo, Daniele Battaglia ha salutato e ringraziato per togliere l’imbarazzo e riprendere un certo tono.

Tommaso Zorzi: “Ho fatto un cameo in un bukkake” – Cos’è?

Perché la frase di Tommaso Zorzi ha scatenato cotanta ilarità? Ad aver fatto ridere l’intero studio e restar sbalordita Diletta Leotta non è altro che una pratica sessuale originaria del Giappone. Dopo un momento di perplessità, la conduttrice siciliana ha affermato: “Sapete come so cos’è?” ed il motivo ha scatenato ancor più risate tra i presenti.

Essendo Diletta Leotta molto apprezzata sui social – e molte volte vittima di commenti esagerati – ha ammesso: “Il nostro amico Jake La Furia me l’ha messo nelle parole vietate di Instagram e io dicevo: “Ma che significa?”. Vabbè”. La chiacchierata è andata ancora un po’ avanti rispetto alla carriera di Zorzi, quando la Leotta afferma: “Sono ancora frastornata, non me lo sarei mai aspettata da lui una cosa del genere”.