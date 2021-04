Valeria Marini si rende protagonista in Honduras. Le sue decisioni si rivelano sbagliate e i naufraghi stanno male.

Colpi di scena alle Honduras, sponda spagnola. Nel programma iberico Supervivientes c’è stata una vicenda che vede come protagonista la soubrette Valeria Marini. La showgirl italiana da quando è sbarcata in Honduras per partecipare ha dimostrato di voler subito prendere lo scettro del comando, ma le sue decisioni, da aspirante capitano, non si sono rivelate del tutto azzeccate. Scopriamo il perché.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Chiara Ferragni e Fedez, nuova avventura: pubblico al settimo cielo

Durante la prima prova ricompensa della settimana Valeria ha convinto il gruppo dei naufraghi ad acquistare delle uova con il budget a disposizione. I naufraghi le hanno prestato ascolto, ma a loro spese hanno capito che “fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Martina Colombari e Billy Costacurta dallo psicologo: il motivo

Supervivientes, i naufraghi stanno male: la colpa è di Valeria Marini

I naufraghi si sono ritrovati con 8 uova, ma senza poterle cucinare e così sono giunti alla conclusione, dettata dalla fame, di mangiarle crude. Valeria e altre due concorrenti hanno ingerito il tutto, ma dopo pochi istanti sono sentite male ed hanno vomitato tutto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Francobolli rari, questo vale 10.000 euro: potreste avere un tesoro!

Le uova rimanenti sono state buttate dai naufraghi che si sono ritrovati con mani e stomaco vuoto. Valeria così, per rimediare al danno, ha provato a pescare alcuni granchi ma nonostante i buoni propositi anche questa decisione si è rivelata tragica: la Marini è stata attaccata dalle meduse.