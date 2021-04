Royal Family, cambia di nuovo tutto: annuncio davvero inaspettato!

Royal Family, Harry e William verso la riconciliazione: merito di Kate Middleton che fungerà da “pacificatrice” durante i funerali del principe Filippo

I rapporti tra William e Harry sono stati definiti tesi nell’ultimo periodo da tutti gli esperti di cose reali. Il duca di Cambridge e il fratello minore potrebbero però essere vicini ad una riconciliazione. La grande occasione è il funerale del principe Filippo che andrà in scena sabato prossimo. Le fonti di Buckingham Palace parlano di un’opera di mediazione che verrà portata avanti da Kate Middleton, “fiduciosa” che i due possano ricucire la spaccatura che li ha allontanati negli ultimi mesi. La controversa intervista rilasciata da Harry e Meghan da Oprah all’inizio di marzo non è andata giù ai Windsor, ma forse è arrivato il momento di metterci una pietra sopra, per il bene di tutti.

Secondo quanto riportato dal “The Telegraph“, la duchessa di Cambridge ha parlato con gli amici del presunto disaccordo di Harry e William e ha detto che non credeva che fosse troppo tardi per “riportarli indietro”. I due saranno fianco a fianco nella St George’s Chapel per trasportare la bara del nonno, assieme al padre Carlo.

Un tuffo nel passato, un remake di quanto avvenuto in quel tragico 1997, dopo la morte di Lady Diana. Un’esperienza che difficilmente lascerà indifferenti i due fratelli.

Royal Family, Harry e William verso la riconciliazione: Kate Middleton farà da paciere

In una dichiarazione alla rubrica “in rosa” del Daily Mail, Femail, l’esperta reale Penny Juror ha sottolineato come: “Questo sarà probabilmente un momento molto emozionante e riflessivo per l’intera famiglia. Sono sicura che camminare dietro la bara del nonno riporterà nella mente di William e Harry i ricordi della madre. Non potranno dimenticare che l’ultima volta che hanno affrontato una situazione del genere, il Duca di Edimburgo era lì a camminare con loro. Gli ha dato tutto il coraggio di cui avevano bisogno per affrontare giornate toste come questa”.

La cerimonia per l’ultimo saluto al principe Filippo si terrà presso la Cappella di San Giorgio, nel parco del Castello di Windsor, alle 15:00 (le 16 in Italia).

A causa delle attuali restrizioni per il coronavirus, ancora parzialmente presenti nel Regno Unito nonostante l’ottima campagna di vaccinazione, verrà impedito al pubblico di creare grandi assembramenti nelle strade.

John Story, sindaco di Windsor ha dichiarato: “È un momento molto difficile per le persone, legatissime alla figura del duca di Edimburgo. Tuttavia dobbiamo chiedere di rispettare le regole per la sicurezza e la salute propria ed altrui“. Niente lunghe file quindi davanti al castello o maxi gruppi di fronte ai maxischermi. Dovrà per forza di cose essere una cerimonia a ranghi ridotti, in piena epoca di pandemia.