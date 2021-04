Monete rare, questa da 2 Euro vale una cifra incredibile

Ci sono alcune monete rare che valgono più di altre per particolari motivi. Questa da 2 euro è in vendita ad un prezzo incredibile

Avete mai pensato di avere anche voi in casa monete rare dal valore altissimo? Sembrerà strano, ma potreste avere anche voi dei veri e propri tesori a portata di mano. Solitamente infatti, si pensa che gli oggetti più di valore siano risalenti a decine di anni fa e che siano disponibili solo in pochissimi pezzi, ma talvolta non è così.

Ci sono infatti alcune monete che, pur essendo rare, non sono così introvabili come si potrebbe pensare. Su Ebay, un utente ha messo in vendita una moneta da 2 euro alla cifra folle di 2800 euro. Tantissimo, considerando il valore effettivo della stessa. Il tutto a causa di un errore di conio. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Monete rare, questa da 2 euro vale 2800 euro (forse)

Una moneta rara da 2 euro del valore di 2800 euro, non così introvabile ma che può costare una fortuna. Sogno o realtà? Un utente ha pubblicato su Ebay un annuncio con un pezzo da lui ritenuto rarissimo, risalente al 2002 e coniato in Grecia. A causa di un errore, questa dovrebbe valere la cifra folle messa nell’annuncio.

In realtà però, il suo valor effettivo è di molto più basso. Come spiegato dagli esperti di Monete di Valore, infatti, essendo circolata questa moneta non deve essere venduta a più di 5 euro. Un falso mito, quindi, che potrebbe però far cascare