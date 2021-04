Meteo: leggero miglioramento, ma le temperature continuano a calare

Le previsioni parlano di un miglioramento generale delle condizioni meteo, nonostante ciò le temperature sono destinate a restare sotto la media stagionale

L’allontanamento verso est della perturbazione numero 5 del mese di aprile porterà ad un graduale miglioramento del tempo. Nonostante ciò, oggi e domani non mancherà una lieve instabilità a portare acquazzoni isolati nel pomeriggio.

Quest’oggi tempo bello al Nord ed in Sardegna, nuvole altrove. Nel pomeriggio attese piogge e nevicate sulla Liguria, acquazzone improvviso sul Veneto. Ancora in calo le temperature, che rimangono sotto la media stagionale. Intanto la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo gialla per rischio idraulico su Veneto ed Emilia-Romagna.

LEGGI ANCHE—> Capitanio (Lega) a iNews24: “Ascoltare la piazza e riaprire dove possibile”

Meteo, la situazione nei prossimi giorni

Nella giornata di domani sono attese molte nuvole ed anche piogge sparse, principalmente deboli, su Sicilia e Calabria. Sul resto d’Italia sole e nuvole si alterneranno. Su Piemonte, Liguria e Veneto, deboli nevicate sui rilievi oltre 600-800 metri. Temperature in ulteriore calo al Nord, in Calabria e Sicilia.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, bollettino 13 aprile: 13.447 contagi e 476 morti

Nel weekend del 17-18 aprile, invece, potrebbero aumentare i valori delle temperature, riportando l’Italia generalmente in una vera e propria fase primaverile.

Temperature minime e massime

Aosta 1/12

Torino 0/13

Milano 2/14

Trento 1/11

Bolzano -3/11

Venezia 3/12

Trieste 4/12

Genova 8/12

Bologna 0/14

Firenze 1/15

Ancona 5/12

Perugia -1/11

Roma 1/16

L’Aquila 0/10

Pescara 7/12

Campobasso 1/8

Napoli 7/15

Bari 7/13

Potenza -1/7

Catanzaro 7/12

Palermo 9/17

Cagliari 8/16