Isola Dei Famosi, naufraga crolla e scoppia a piangere: il motivo

In Honduras non è tutto facile come sembra ed all’Isola dei Famosi c’è stata qualche lacrima in più in seguito alle nomination

Lunedì sera sono finiti in nomination in tre: Fariba, Roberto e Valentina. Tra le due finite in nomination, proprio nelle ultime ore mostrate su Canale 5, c’è stata una discussione che ha poi aperto le fontane di lacrime da parte della comica.

A mandare in nomination Valentina Persia è stato il leader della puntata Brando Giorgi. Notoriamente tra i due non è mai corso buon sangue, tanto da indurre la comica in lacrime durante il daytime: “Mi ca**o sotto, non vorrei uscire. Brando si è rivelato per quel che è: scontato e banale. Non lo dico perché mi ha nominata, ma comunque mi rode il c**o”.

Isola Dei Famosi, duro sfogo di Valentina: la diatriba con Brando

Valentina non riesce a trattenere le lacrime e confessa il suo timore ai compagni🙏 #Isola https://t.co/2uu04Ojzb7 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 14, 2021

Dopo essersi sfogata è inevitabilmente scoppiata in una valle di lacrime perché partecipare al programma è sempre stato il suo sogno: “Uscirei con una lacrima, questo senza ombra di dubbio, perché questo è stato un mio sogno, sempre. Quando mi metto a pescare, non lo faccio per farmi vedere, non me ne frega niente. Io pesco perché ho fame”.

A consolare ed accogliere le lacrime di Valentina Persia ci ha pensato Awed nonostante qualche settimana fa i due non fossero in ottimi rapporti. Anche Andrea Cerioli era dalla parte della naufraga sostenendo: “Ha discusso con te ed è consapevole di non esserne uscito bene perché ha fatto una figura di me**a e se la prende con te”.