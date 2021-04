GF Vip 6, arriva una super indiscrezione: nome da urlo nel cast

Una nuova edizione del GF Vip è alle porte ed i fan cominciano a fantasticare sui possibili nomi, ma Alfonso Signorini ha un desiderio

Non c’è alcun dubbio: la sesta edizione del GF Vip “s’ha da fare”. Sono queste le parole utilizzate dal padrone di casa – oltre che direttore di Chi -, Alfonso Signorini che è intervenuto al format vincente di Tommaso Zorzi: Il Punto Z.

LEGGI ANCHE > > > Giulia Salemi incalza sui social: “E’ squallido questo sipario” – FOTO



È la prima volta che Signorini parla di una possibile sesta stagione del programma che sembra essere già “in movimento”, stando a quanto scrive Giornalettismo. Il Grande Fratello VIP, dunque, sarà uno dei pilastri del palinsesto Mediaset presumibilmente tra autunno ed inverno e, probabilmente, pertanto avanti per un lungo tempo come già successo la scorsa edizione.

NON PERDERTI > > > LOL 2, anticipazioni: quando inizia ed il cast



GF Vip 6, super nome per il cast: la sorpresa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gaiazorzi_

Non solo Alfonso Signorini ha ammesso che ci sarà una sesta edizione del GF Vip, ma ha anche fatto un nome che vorrebbe nel cast: Gaia Zorzi. Quest’ultima è la sorella del presentatore de Il Punto Z che è stato anche chiamato in causa per favorire un ingresso in scena: “Tommaso, per questo c’è bisogno della tua mano”, ha affermato Signorini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Bianca Berlinguer, disfatta totale: ora è tutto da cancellare



Sarebbe una particolarità – nonché unicità – vedere due fratelli partecipare allo stesso programma ma in due anni differenti. Già il nome di Gaia Zorzi era nell’aria Mediaset, ma con Alfonso Signorini le cose potrebbero andare realmente in porto. Quale sarà il cast insieme a lei? La produzione Mediaset saprà affiancarle il meglio della TV italiana e non solo.