Fortnite, arriva Aloy di Horizon Zero Dawn: come ottenere la skin

Finalmente arrivano notizie sulla partnership di Fortnite con Horizon Zero Dawn. Ecco come ottenere la skin di Aloy

Continuano a fioccare nuove partnership all’interno del mondo Fortnite. Epic Games sta facendo uno sforzo immane per rendere il proprio battle royale sempre più aggiornato e al passo coi tempi, rendendo le collaborazioni il vero fiore all’occhiello di un titolo immortale. Nei giorni scorsi si è già parlato di una possibile partnership col fortunato franchiste di Guerrilla Games Horizon Zero Dawn.

Le indiscrezioni hanno preso sempre più corpo, fino a diventare realtà. A partire dal prossimo 16 aprile 2021, sarà possibile ottenere in esclusiva la skin di Aloy, l’eroina della saga videoludica. All’interno del pacchetto saranno poi compresi il dorso decorativo Serbatoio di Vampa, il piccone Lancia, remote, sfondi e tanto altro. Ecco cosa fare per ottenerla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Netflix, ora potete averlo gratis: è facilissimo. Come fare

Fortnite, cosa fare per ottenere la skin di Aloy

I giocatori di PlayStation 5 avranno la possibilità di ottenere in anteprima la skin di Aloy, eroina di Horizon Zero Dawn. In che modo? Non bisogna far altro che partecipare alla Coppa Aloy, un evento che prenderà il via nella giornata di oggi solo sulla console Sony e attraverso il quale sarà possibile ricevere in anteprima l’intero pacchetto. Sì perché, sebbene presto il tutto arriverà nel negozio in-game del battle royale, le migliori squadre di ciascuna regione potranno accedervi prima di tutti.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Whatsapp, novità assoluta: da oggi disponibile per tutti gli utenti

Per vincere il torneo, bisognerà adoperarsi di arco e metterci tutta la precisione possibile: solo i player con un’ottima mira potranno classificarsi. La coppa è destinata esclusivamente alle coppie, ed inoltre l’account Epic di ciascun personaggio deve essere almeno al livello 30 e con l’autenticazione a due fattori attiva.