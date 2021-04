Emanuel Caserio rivela a tutti il suo passato: pubblico senza parole

L’attore Emanuel Caserio impegnato nella fiction di Rai Uno, “Il paradiso delle signore”, rivela ai fan il suo passato

Continua a riscuotere tantissimo successo Emanuel Caserio ma la strada per arrivare a questo punto non è stata per niente facile per l’attore. Originario di Latina, Caserio ha dovuto fare tantissimi sacrifici e patire la fame per raggiungere il suo obiettivo.

Conosciutissimo e acclamato dal pubblico di Rai1, l’attore ha raccontato in un’intervista al settimanale Grand Hotel, quanto sia stata dura affermarsi nel mondo della televisione. Difatti, Emanuel per mantenersi nel corso dei suoi studi presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma ha dovuto rimboccarsi le maniche cimentandosi in diversi lavori, tra cui il cameriere ed il fattorino.

Un percorso molto simile a quello di tantissimi altri suoi colleghi, ma Caserio ha dovuto fare molta economia così come ha raccontato al settimanale: “Compravo i tortellini, quelli secchi che costavano meno, garantendomi un pasto completo. Ma non andava sempre così bene perché c’erano dei giorni in cui digiunavo del tutto”.

Caserio, volto amato ne “Il paradiso delle signore”

Dopo i tanti sacrifici Emanuel Caserio è riuscito ad affermarsi nel mondo della Tv dove oggi lo vediamo impegnato su Rai Uno nelle vesti di Salvatore Amato nella seguitissima fiction “Il paradiso delle signore”.

Per Caserio non è stato per nulla semplice diventare attore ma la storia del cinema ci insegna che non per tutti è sempre rose e fiori. Il 31enne dopo aver conseguito il diploma d’attore è arrivato poco alla volta sul piccolo schermo con diversi ruoli che gli hanno permesso di prendere in affitto un appartamento a Roma.

L’attore ha lavorato in alcune serie Tv come “Un medico in famiglia”, “Welcome to Italy” ed il “Commissario Rex”. Non sono mancate collaborazioni anche nei film come ad esempio “Io e lei” con Sabrina Ferilli. Caserio nel corso della sua carriera come attore ha vissuto anche due anni di totale buio dove non riusciva a trovare collocazione, ma il provino per la fiction “Il paradiso delle signore”, gli ha permesso di non abbandonare il mondo della Tv.