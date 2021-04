Netflix, ora potete averlo gratis: è facilissimo. Come fare

Ora Netflix è possibile averlo gratis, anche se non tutti lo sanno: non è difficile la procedura. Come bisogna fare

C’è un modo per avere Netflix gratis ed è totalmente legale, avete letto bene. Questo grazie a Tim che sta puntando molto sull’intrattenimento televisivo in streaming e quindi alle partnership con i colossi del settore.

A tal proposito, l’operatore telefonico può offrire i propri clienti la promo ‘Mondo Netflix’. Chi la sottoscrive, potrà accedere ai contenuti Netflix in maniera ‘gratuita’.

La tariffa, infatti, prevede il pagamento del solo abbonamento a TIMVision a 12,99 euro al mese. In coppa, dunque, l’accesso alla piattaforma di Rupert Murdoch.

Sulla stessa scia è disponibile anche Mondo Sport al costo di 29,90 euro. In questo caso, gli utenti potranno godere di tutti i contenuti NOW TV e DAZN. Tale tariffa probabilmente, però, cambierà la prossima stagione dato che DAZN si è assicurata l’esclusiva sulla visione di tutti i match della Serie A per il triennio 2021-2024.

Quanto costano gli abbonamenti classici a Netflix

A Netflix ci si può abbonare scegliendo tra uno dei tre piani messi a disposizione. In primis c’è quello Base da 7.99 euro, il quale permette la visione dei contenuti in HD e su un solo dispositivo contemporaneamente.

C’è poi quello Standard da 11.99 euro, con qualità Full HD e con due dispositivi su cui poter guardare serie e film contemporaneamente. Infine, c’è l’abbonamento Premium da 16.99 euro che dà la possibilità, oltre alla qualità Ultra HD, di sfruttare quattro dispositivi in contemporanea.