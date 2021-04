Cashback, nuova opzione: ora spunta un rimborso di 700€

Cashback, arriva un’altra importante possibilità per gli italiani proiettati al pagamento con carta. C’è un modo per ottenere 700 euro diretti di rimborso

Parallelamente al Cashback di Stato, il quale offre potenzialmente fino a 3.300 euro di rimborso in un anno, continuano a nascerne tanti altri in Italia da fonte privata. Molte aziende, infatti, hanno abbracciato la filosofia che comporta un rientro corposo per coloro che effettueranno un acquisto importante. E’ il caso perfetto, insomma, per chi aveva già in mente di acquistare un determinato prodotto o magari non aspettava altro che un’occasione per provarci.

Potrebbe interessarti anche —-> Cashback, annuncio choc in arrivo: cambia tutto

Cashback, la Samsung offre 700€ di rimborso

E quella della Samsung, destinato all’acquisto di un uovo televisore QLED in promozione fino al prossimo 9 maggio, è proprio una di queste. Un’opportunità non casuale, considerando l’ampio swich-off previsto da settembre per il passaggio alla modalità di trasmissione basata sul DVB-T2. Detto questo, la promozione permette l’acquisto di quattro versioni differenti per un rimborso che va da un minimo di 200 euro a un massimo di 700. La quota minima è relativo in caso di acquisto di un QLED 4k W90T dal valore di 1.699 euro o per un TV QLED 4K Q95T da 2.699 euro.

Leggi anche —-> Cashback, clamoroso: potranno partecipare solo questi utenti?

Si passa poi a poterne ottenere 300 in caso di acquisto di un QLED 4K Q80T 2020 da 2.249 euro, un QLED 8K Q800T 2020 da 2.299 euro, in alternativa un QLED 4K Q70T 2020 da 2.559 euro o infine il QLED 4K Q90T 2020 da 2.649 euro o il QLED 8K Q950T 2020 da 3.549 euro.

Si potranno ottenere invece 500 euro a salire per i big assoluti, come il QLED 8K Q900TS 2020 da 2.899 euro o il QLED 8K Q800T 2020 da 3.499 euro. Infine c’è anche la quota da 700 euro: questa è valida per il QLED 8K Q800T 2020 da 4.589 euro, il QLED 8K Q900TS 2020 da 4.999 euro o per il QLED 8K Q950T 2020 da 5.099 euro.

Ottenere il rimborso è semplice: basta acquistare il televisore scelto entro la data limite indicata e registrarlo su Samsung Members entro il 24 maggio. A quel punto, entro 45 giorni dall’email di conferma che si riceverà poco dopo l’iscrizione, giungerà il rimborso definito sull’Iban indicato.