Calciomercato Juventus, sprint per uno dei centravanti più forti al mondo!

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per un campione della Liga. Dovrebbe essere lui il sostituto di Dybala, ormai prossimo all’addio

L’attacco della Juventus del prossimo anno sarà profondamente diverso. Dei tre tenori in rosa in questo momento potrebbe rimanere forse solo Morata, ma anche il suo riscatto è tutt’altro che scontato. Cristiano Ronaldo è alle prese con una scelta sul futuro che difficilmente coinvolgerà anche la società bianconera. Il portoghese è libero di poter prendere un’altra strada, a patto di trovare qualcuno in grado di pagare i suoi 31 milioni di euro netti di ingaggio. Real Madrid, Manchester United e Paris Saint Germain sono alla finestra e parlano con il suo agente Mendes. L’uscita di CR7 alleggerirebbe e non di poco il monte ingaggi dei bianconeri, fornendo anche economicamente una certa libertà di manovra in entrata. Per quanto riguarda Dybala la storia è ancor più chiara. L’accordo per il prolungamento non c’è e quindi a giugno saluterà Torino. L’argentino vuole un contratto da top player e questo restringe la cerchia di società in grado di accontentarlo. Certamente lascerà l’Italia, con Francia e Spagna destinazioni più probabili. Nelle ultime ore si è tornati a parlare del Barcellona, che potrebbe intavolare una sorta di scambio con un suo big finito in disgrazia.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per un campione della Liga: occhi su Griezmann

Antoine Griezmann, già seguito dalla Juventus in passato, non sta attraversando una grande stagione. A dire il vero a Barcellona i bassi sono stati più degli alti nel corso degli ultimi anni. Stando a quanto riferito dalla stampa spagnola, nella fattispecie da ‘todofichajes.com’, sia i bianconeri che il Liverpool si sarebbero mossi per intavolare una trattativa. La “Vecchia Signora” ha la carta Dybala da giocarsi e la disponibilità del francese di sposare il progetto Serie A. Il 30enne ex Atletico Madrid, andrebbe a ricoprire esattamente lo stesso ruolo dell’argentino, con un pizzico di esperienza in più a livello internazionale. Rispetto alla clausola rescissoria, che recita 120 milioni, Paratici e Nedved vorrebbero chiaramente un cospicuo sconto, magari riproponendo una maxi doppia plusvalenza come avvenuto con Pjanic e Arthur. I rapporti tra le due società sono ottimi e la quadratura del cerchio si può trovare o sulla base dello scambio o con due operazioni separate. La sensazione è che alla fine “Le petit diable” possa essere una nuova stella del nostro campionato.