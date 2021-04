Bianca Berlinguer, disfatta totale: ora è tutto da cancellare

La conduttrice Bianca Berlinguer è stata totalmente asfaltata: purtroppo per lei la notizia è tutt’altro che positiva

Gli ascolti tv di ieri sera, martedì 13 aprile 2021, hanno riservato poche sorprese. In termini di share, grazie al 21.3%, il finale di Leonardo su Rai 1 ha trionfato. Sono stati 5.279.000 gli spettatori incollati alla serie. Al secondo posto il match di Champions League tra PSG e Bayern Monaco grazie al 15.9% di share (4.279.000 spettatori). Terzo posto per Italia 1 con Le Iene che hanno intrattenuto 1.890.000 spettatori con il 10.4% di share.

Brutta notizia per Bianca Berlinguer che, dal 2016, conduce Cartabianca su Rai 3 il martedì in prima serata. Il suo programma ha raccolto meno di un milione di spettatori (954.000) per uno share poco sopra i 4 punti percentuali (4.2%). Franco Di Mare, direttore del canale, dovrà correre ai ripari: magari reintegrando l’irriverente Mauro Corona che rendeva il programma molto seguito.

Bianca Berlinguer, l’assenza di Corona pesa sul programma Cartabianca? Perché è stato cacciato

Mauro Corona, noto scrittore ed alpinista, è stato il secondo volto di Cartabianca dall’11 settembre 2018 e fino al 23 settembre 2020. L’uomo è stato costretto a lasciare il programma per aver dato della ‘gallina’ alla conduttrice Bianca Berlinguer dopo che quest’ultima lo aveva richiamato.

La donna ha più volte accettato in pubblico ed in privato le scuse di Corona, che non battibeccava per la prima volta con la Berlinguer. Colei che ad inizio anno ha pubblicato anche un post Facebook in cui si ritrae insieme a Corona. Un’immagine con a corredo la frase: “Mi auguro che presto possa tornare anche Mauro Corona”.

Ma quindi cosa impedisce a Mauro Corona, che tra l’altro dava spirito e risonanza al programma di Rai 3, di ritornarvi? La decisione del direttore del canale, Franco Di Mare, che pare essere irremovibile. Quest’ultimo non vuole assolutamente che si infranga il codice etico.

Ad ogni modo, tornando al post della Berlinguer, Mauro Corona aveva prontamente risposto: “Nel martedì della ripresa, auguro buon anno e lunga fortuna alla trasmissione Cartabianca nella figura della conduttrice Bianca Berlinguer. In attesa di tornare ai nostri ascoltatori quando bugie e falsità verranno spazzate via da chi dovrebbe averlo già fatto per dovere e deontologia professionale. A quel punto, come scrisse il grande Califano a suo epitaffio, ‘non si esclude un ritorno’. Auguri a tutti”. L’alone di mistero intorno alla vicenda potrebbe prossimamente essere spazzato via.