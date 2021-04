Assalto a Capitol Hill, Nyt rivela: ordinata mano leggera agli agenti

Un nuovo clamoroso retroscena in prima pagina sul New York Times. Pare che, durante l’assalto di Capitol Hill, gli agenti abbiano usato la mano leggera sotto ordinazione

È ancora negli occhi di tutti lo storico assalto di Capitol Hill avvenuto pochi mesi fa. Le Presidenziali Usa si erano da poco concluse, decretando Joe Biden come nuovo presidente del Paese. L’insurrezione da parte dei sostenitori del tycoon Donald Trump non si è fatta attendere, sfociando in uno dei punti più bassi della storia degli Stati Uniti d’America.

Questa mattina, il New York Times ha svelato un clamoroso retroscena riguardante qui fatti: gli agenti usarono la mano leggera nei confronti dei sostenitori di Trump sotto ordinazione. Una indiscrezione resa nota grazie al rapporto dell’ispettore generale della polizia del Campidoglio.

Assalto a Capitol Hill, l’ordine ai poliziotti: “Usate la mano leggera”

Nuove ombre sull’assalto di Capitol Hill avvenuto a Washington lo scorso gennaio: i poliziotti sapevano tutto e avevano il compito di usare la mano leggera con i sostenitori di Trump. A rivelarlo il New York Times, che ha potuto mettere mano ad un nuovo rapporto dell’ispettore generale della polizia del Campidoglio. Nonostante i tantissimi avvertimenti ricevuti, che parlavano di potenziali violenze con il Congresso come principale obiettivo, nel dossier viene precisato come gli agenti dovessero sottostare agli ordini.

Nessuna tattica più efficace per fermare i tumulti, ma controlli “di facciata”. L’ispettore generale Michael A. Bolton ha inoltre scritto che all’unità addestrata per affrontare i grandi tumulti è stato vietato di usare gli strumenti più potenti (es. granate stordenti).