Amici 20, decisione inattesa: è la prima volta – VIDEO

Una nuova ed inattesa supersfida per sabato sera, Amici 20 regala gioie ed emozioni ed i professori se ne assumono le responsabilità

Ad Amici 20 sta per accadere un fatto mai visto prima: Zerbi-Celentano contro Arisa-Cuccarini. Tutto è nato dal daytime di oggi in cui la prima coppia è stata convocata in una delle sale del talent show ove hanno trovato una busta.

È Rudy Zerbi ad aprire la busta e leggere le prime parole: “Siamo arrivati al giro di boa, come coach non basta prenderci la responsabilità delle nostre scelte. È giusto dimostrare ai ragazzi che gli esami nella vita non finiscono mai”. La Celentano che sorride, non si aspetta quanto letto dal collega: “Vi lanciamo un guanto di sfida”.

Amici 20, il guanto di sfida tra le due squadre

Nella lettera si legge che Arisa e Lorella Cuccarini vogliono sfidare Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano con il guanto di sfida ballo e canto, contemporaneamente, con la canzone “Mi vendo” di Renato Zero. “Non necessariamente entrambi devono cantare, ma vorremmo che eseguissero entrambi i passi di danza”, hanno spiegato le due sfidanti. La Celentano ha subito detto di no motivando la sua risposta con un “largo ai giovani”, la maestra di danza, infatti, ha spiegato: “Non ci penso minimamente. Non ha senso e non ho proprio intenzione. Ci sono i ragazzi, noi abbiamo 80 anni per gamba”.

Tuttavia, Zerbi è riuscito a convincerla affermando: “Fidati accettiamolo e facciamolo nostro, me ne assumo tutte le responsabilità”.